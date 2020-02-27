В Курске без горячей воды и тепла останутся школы и детсады

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:15:15+03:00

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В пятницу, 28 февраля, специалисты ПАО «Квадра» проведут ремонтные работы на улице Черняховского. С 10:00 до 20:00 приостановят подачу тепла и горячей воды по следующим адресам в Сеймском округе:

- ул. Харьковская, 4, 6, 3;

- пр. Элеваторный, 3, 5;

- ул. Черняховского, 1, 3, 7а, 7, 11, 13, 17, 14, 15, 4, 19, 10, 6а, 8, 4а, 12, 14а, 16 (детский сад №127), 6, 31, 29, 33, 31а, 27;

- ул. Белгородская, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 10/2;

- пер. 2-й Парковый, 6;

- ул. Резиновая, 4, 10/9, 6, 2/8, 5/11, 4а, 3, 26 (детский сад №93), 20;

- ул. Краснополянская, 2а (школа №29), 3, 3а, 5 (ДШИ №4),

50, 52, 38, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 50а, 52а, 38а, 18, 18а, 26, 22, 24, 30, 28, 20 (детский сад №113), 24а, 32 (школа №53);

- пер. Краснополянский, 6а.

ИСТОЧНИК KP.RU