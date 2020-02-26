2020-02-26T17:12:07+03:00
Общество

В Курской области потеплеет до девяти градусов

Ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега
Яна ШЕЛЕСТ
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Температура воздуха ночью 0…+5 Сº, днем +4… +9 ºСТемпература воздуха ночью 0…+5 Сº, днем +4… +9 ºСФото: Яна ШЕЛЕСТ
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По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории области с вечера 26 февраля и в течение суток будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем небольшой, местами умеренный дождь. Местами туман. Ветер южной четверти ночью 6-11, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 Сº, днем +4… +9 ºС.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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