Курских учителей обучают навыкам здорового образа жизни

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:06:30+03:00

Это поможет учителям лучше организовать санитарно-просветительскую работу со школьниками Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В Курском институте развития образования прошли учебно-практические семинары для педагогов в рамках проекта «Здоровье – школе!». Участниками образовательного интенсива стали 85 учителей из разных школ региона.

Лекции по вопросам здоровья прочитали специалисты Центра медицинской профилактики комитета здравоохранения Курской области, областной наркологической больницы. Педагогам рассказали и о работе службы «Детский телефон доверия», деятельности волонтеров-медиков КГМУ, которые проводят с детьми мастер-классы по различным аспектам здоровья (рациональное питание, стоматология, гигиена, оказание первой помощи, сохранение зрения). Это поможет учителям лучше организовать санитарно-просветительскую работу со школьниками, считают в администрации региона.

Всего в феврале в рамках проекта «Здоровье-школе!» проведено четыре семинара, обучено более 320 учителей. Образовательный проект работает в Курской области с 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU