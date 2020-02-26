Семь курских улиц останутся без тепла

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:45:10+03:00

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27 февраля специалисты «Квадры» будут ремонтировать участок тепломагистрали по улице Павлуновского. С 10:00 до 20:00 будет приостановлена подача горячей воды и отопления по следующим адресам:

- ул. Ломоносова, 4, 18\20, 34\50, 30а,

- ул. Дзержинского, 65\2, 69а, 69б,

- ул. Чехова, 38, 4, 8, 6, 11\52, 9, 2, 2а,

- ул. Павлуновского, 1, 3, 5, 7, 48 (госпиталь), 48а, 65 (торгово-экономический колледж), 65а,

- ул. Чернышевского, 17, 14, 15, 16, 70, 72, 68,

- ул. Большевиков, 97, 93 (д/сад №103),

- ул. 50 лет Октября, 13, 15, 15а.

Ливневая канализация здесь уже долгое время неисправна, трубопровод в этом месте регулярно подтапливается сточными водами. Специалисты «Квадры» приняли решение провести срочный ремонт и заменить изношенный участок.

— За весь период отключения мы произведем перерасчет платежей домам, не оборудованным коллективными приборами учета тепловой энергии. Потребители, у которых установлены общедомовые счетчики, заплатят только за фактически потребленное тепло, - сообщили в теплосетевой компании.

ИСТОЧНИК KP.RU