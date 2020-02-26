Пьяный курянин обозвал в больнице полицейского
Щигровский следственным отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, подозреваемого в оскорблении представителя власти. 22 января 2020 года вечером мужчина проходил медицинское освидетельствование на предмет употребления алкоголя в Щигровской центральной районной больнице.
Недовольный тем, что будет привлечен к административной ответственности, он публично в присутствии посторонних лиц оскорбил участкового уполномоченного полиции.
По уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU