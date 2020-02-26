Иностранцам в Курскую область разрешили въезжать в упрощенном порядке

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:02:29+03:00

Упрощенный порядок коснется далеко не всех гостей Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Инвесторы, официальные делегации, участники международных проектов, приглашенные в Курскую область из-за рубежа, теперь с легкостью смогут получить деловые, однократные и мультивизы минимальным сроком на 30 дней, сообщили КП-Курск в администрации региона.

Оформление документов будет вестись в упрощенном порядке благодаря тому, что администрация Курской области поставлена на консульский учет в Министерстве иностранных дел и консульское обслуживание в Представительстве МИД России в Воронеже.

Иностранные гости соловьиного края и соотечественники, которые проживают за рубежом, теперь смогут обратиться в администрацию Курской области для получения информационно-консультационных услуг, которые относятся к компетенции МИД России. По всем уточняющим вопросам следует обращаться по телефону: 8(4712)70-11-73.

ИСТОЧНИК KP.RU