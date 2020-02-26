Иностранцам в Курскую область разрешили въезжать в упрощенном порядке
Инвесторы, официальные делегации, участники международных проектов, приглашенные в Курскую область из-за рубежа, теперь с легкостью смогут получить деловые, однократные и мультивизы минимальным сроком на 30 дней, сообщили КП-Курск в администрации региона.
Оформление документов будет вестись в упрощенном порядке благодаря тому, что администрация Курской области поставлена на консульский учет в Министерстве иностранных дел и консульское обслуживание в Представительстве МИД России в Воронеже.
Иностранные гости соловьиного края и соотечественники, которые проживают за рубежом, теперь смогут обратиться в администрацию Курской области для получения информационно-консультационных услуг, которые относятся к компетенции МИД России. По всем уточняющим вопросам следует обращаться по телефону: 8(4712)70-11-73.
ИСТОЧНИК KP.RU