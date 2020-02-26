В Курской области из-за ОРВИ закрыли школу и 13 классов

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:56:12+03:00

Изменить размер текста: A A

С 17 по 23 февраля в Курской области заболели гриппом и ОРВИ 7 724 человека; это ниже уровня эпидемического порога на 8,2%, сообщает Управление Роспотребнадзора по Курской области. Среди заболевших большинство - 74,8% - дети. Среди детей в возрасте от трех до шести лет эпидемический порог превышен на 20,3%.

В Курске в целом уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ выше пороговых значений на 14,3% - в основном за счет его превышения среди детей.

По данным регионального комитета образования и науки, в связи со снижением посещаемости полностью приостановлен учебный процесс в одной школе во Льговском районе, частично в регионе закрыты семь школ (13 классов) и детский сад (одна группа).

Во избежание тяжелых последствий при первых проявлениях гриппа или ОРВИ рекомендуется незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Симптомы этих заболеваний включают высокую температуру, кашель, головную боль, боль в горле, насморк или заложенность носа, боли во всем теле, озноб и слабость.

В Управлении Роспотребнадзора по Курской области работает горячая линия по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа, консультацию можно получить по тел.: 8 (4712) 58-71-86 (в рабочие дни).

ИСТОЧНИК KP.RU