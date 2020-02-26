Курский рапирист выиграл «золото» командных соревнований первенства Европы

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:04:57+03:00

На пути к финалу наши рапиристы Дмитрий Осипов, Захар Козлов, Темур Алоян и Иван Булыга одержали крупные победы

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Курский рапирист Темур Алоян выиграл «золото» командных соревнований первенства Европы 2020 года среди кадетов.

На пути к финалу наши рапиристы Дмитрий Осипов, Захар Козлов, Темур Алоян и Иван Булыга одержали крупные победы над сборными Израиля – 45:15, Великобритании – 45:24 и Германии – 45:26.

В «золотом» матче против сборной Италии после шестого боя на табло горели равные числа – 28:28. Заключительный круг начался с победы Темура Алояна над Марко Пройетти – 6:4. Тут же Козлов взял верх над Францони – 5:3 и 39:35. А в заключительном бою Осипов сумел довести счет до победного – 44:43! Поздравляем спортсменов и тренеров!

ИСТОЧНИК KP.RU