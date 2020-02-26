Юрий Князев назначен на должность заместителя губернатора Курской области

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:04:07+03:00

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С 26 февраля на должность заместителя губернатора Курской области назначен Юрий Петрович Князев, ранее занимавший пост руководителя Администрации Губернатора Курской области.

Юрий Князев будет курировать работу областных комитетов государственной службы и кадров, документационного обеспечения, внутренней политики, информации и печати, управлений финансового учета и материально-технического обеспечения, протокола, а также Представительства Курской области при Правительстве РФ.

Должность руководителя Администрации Губернатора займет Александр Дмитриевич Шматков.

От приставки «и.о.» освободилась Юлия Николаевна Полетыкина. С 26 февраля она назначена председателем комитета по культуре Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU