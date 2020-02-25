2020-02-25T16:21:46+03:00
Общество

Команда ЮЗГУ представит Курскую область на этапе киберспортивной студенческой лиги в ЦФО

В случае удачного выступления студенты поедут на всероссийские соревнования
Яна ШЕЛЕСТ
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Теперь киберспортсменам предстоит зональный этапТеперь киберспортсменам предстоит зональный этапФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В этом году проходит четвертый сезон Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Последние три месяца 11 команд из 4 вузов и 4 ссузов Курской области боролись за возможность выйти в зональный этап соревнований.

По итогам региональных этапов сборная Юго-Западного государственного университета заняла первое место, второе – у «ЮЗГУ-2», третье - у сборной Курского железнодорожного техникума.

Теперь киберспортсменам предстоит зональный этап. В случае удачного выступления игроки ЮЗГУ получат возможность отправиться на всероссийские соревнования, где они поборются за крупный призовой фонд и звание сильнейшей студенческой команды страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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