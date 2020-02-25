2020-02-25T12:10:40+03:00
Общество

В Курске вводят новое расписание движения троллейбусов

Оно будет действовать с 1 марта
Ольга ДАНИЛОВА
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Больше всего транспорта выйдет на "девятый" и "второй" маршруты, а на "третьем" будет ходить всего лишь один троллейбусБольше всего транспорта выйдет на "девятый" и "второй" маршруты, а на "третьем" будет ходить всего лишь один троллейбусФото: Светлана ВОЛКОВА
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- Для равномерности движения троллейбусов на маршрутах с наибольшим пассажиропотоком с 1 марта в Курске начнет действовать новое расписание движения троллейбусов. В общей сложности сейчас на городских маршрутах работают и продолжат работать без сокращения 40 единиц подвижного состава. Фактический выпуск троллейбусов на линию в таком объеме осуществляется с 2017 года, - сообщили КП-Курск в администрации Курска.

Расписанием запланирован выпуск на:

1 маршрут "Знаменский Собор – ККПФ" – 6 единиц, с интервалом движения в час «пик» - до 12 минут;

2 маршрут «Северо-западный м-р/н – Бочарова» – 10 единиц, с интервалом движения в час «пик» до 12 минут;

3 маршрут «Знаменский Собор – Школа 12» – 1 единица, с интервалом движения 44 минуты;

7 маршрут «Знаменский Собор – Авиацентр» – 3 единицы, с интервалом движения 30 минут;

8 маршрут «АО Сейм – ККПФ» – 4 единицы, с интервалом движения 30 минут;

9 маршрут «Знаменский Собор – Северо-западный м-р/н» – 11 единиц, с интервалом движения в час «пик» до 8 минут;

11 маршрут «Знаменский Собор – п. Северный» – 5 единиц, с интервалом движения 17 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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