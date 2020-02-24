Под Курском на пожаре погибла женщина

24 Февр. 2020 2020-02-24T12:29:55+03:00

К ликвидации пожара привлекались 13 человек, шесть единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Изменить размер текста: A A

23 февраля в 07:22 в «Службу спасения» по Курской области поступило сообщение о возгорании в жилом доме на хуторе Моздок Медвенского района. На место происшествия выехали пожарные ПСЧ № 34 Медвенского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей. Возгорание локализовали в 07:47, ликвидировали - в 07:58.

В результате пожара сгорел деревянный дом размерами 6 на восемь метров. На пепелище спасатели обнаружили тело 48-летней женщины.

К ликвидации пожара привлекались 13 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU