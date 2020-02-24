2020-02-24T12:29:55+03:00
Происшествия

Под Курском на пожаре погибла женщина

ЧП произошло в Медвенском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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К ликвидации пожара привлекались 13 человек, шесть единиц техникиК ликвидации пожара привлекались 13 человек, шесть единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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23 февраля в 07:22 в «Службу спасения» по Курской области поступило сообщение о возгорании в жилом доме на хуторе Моздок Медвенского района. На место происшествия выехали пожарные ПСЧ № 34 Медвенского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей. Возгорание локализовали в 07:47, ликвидировали - в 07:58.

В результате пожара сгорел деревянный дом размерами 6 на восемь метров. На пепелище спасатели обнаружили тело 48-летней женщины.

К ликвидации пожара привлекались 13 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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