2020-02-23T11:05:05+03:00
Политика

В Курской области снизилось число уклонистов

Сейчас в бегах находится около 900 человек
Ольга ДАНИЛОВА
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Этой весной призовут почти полторы тысячи курянЭтой весной призовут почти полторы тысячи курянФото: из открытых источников
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Весной Курская область в ряды Вооруженных сил должна призвать около 1500 новобранцев. В регионе снижается количество уклонистов: весной прошлого года их было 1150, сейчас - 900.

Представители областного военного комиссариата поблагодарили родителей ребят, которых призвали весной и осенью прошлого года. Они с честью выполняют свой воинский долг: в призывных пунктах военных комиссариатов выставлены фотографии юношей, победивших в конкурсе «Лучший солдат».

Лидирующие позиции в Западном военном округе занимает бригада радиоэлектронной борьбы. Здесь служат как по контракту, так и по призыву. Боевая техника, поступающая на вооружение бригады, высокого уровня сложности, ей нет аналогов в мире, поэтому военнослужащие должны иметь и соответствующую степень подготовки.

Ракетная бригада тоже перевооружается, переходит на современную технику. В марте 2020 года здесь готовятся продемонстрировать новый ракетный комплекс «Искандер».

- Порядка 200 человек, а это не только куряне, но и призывники из других регионов, проходят службу по призыву в бригаде РХБЗ, – рассказал командир бригады РХБ защиты Максим Кочетов.

Куряне могут отправиться на учебу военному делу в высшие учебные заведения, военный комиссариат и его муниципальные отделы окажут помощь в подготовке документов молодым людям, которые решили стать их абитуриентами. Преимущества при поступлении в военные училища имеют юнармейцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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