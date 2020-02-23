2020-02-23T10:25:25+03:00
Происшествия

На дорогах Курской области установят 180 комплексов фотовидеофиксации

С начала года в регионе в ДТП погибло 23 человека
Ольга ДАНИЛОВА
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Число погибших в ДТП вырослоЧисло погибших в ДТП вырослоФото: Светлана ВОЛКОВА
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В январе этого года зафиксировано снижение количества ДТП со 118 до 100, а раненых в них людей со 151 до 130. При этом число погибших в авариях выросло с шести до десяти человек.

- В этом месяце негативная тенденция по увеличению количества погибших в ДТП граждан продолжается. Всего по состоянию на 18 февраля в Курской области в результате ДТП погибли 23 человека. В 2019 году за аналогичный период - 9, - сообщил начальник Управления ГИБДД УМВД России по Курской области Алексей Баланин.

Как сообщили КП в администрации региона, большинство регионов страны находится в похожей ситуации: на фоне снижения числа ДТП, идет рост погибших. Эксперты это связывают с малоснежной зимой. На обледенелых, заснеженных дорогах водители вынуждены снижать скорость. Сейчас такой необходимости нет, поэтому и последствия аварий серьезные.

На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения установлено девять мест концентрации ДТП. На федеральных трассах таких – 11, в Курске – 28. На каждом аварийно-опасном участке ведется обустройство и освещение пешеходных переходов, установка светофоров и знаков ограничивающих скорость.

Сейчас в Курской области действует 163 комплекса фотовидеофиксации. В этом году установят еще 180.

Планируется проработать соглашение с соседними регионами, в рамках которого пострадавших в ДТП на границе области будут отправлять в ближайшие больницы, а не по территориальному принципу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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