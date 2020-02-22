2020-02-22T09:35:46+03:00
Общество

Под Курском обнаружили артснаряды

Боеприпасы пролежали в земле со времен Великой Отечественной
Ольга ДАНИЛОВА
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Снаряды вывезли на полигонСнаряды вывезли на полигонФото: Из архива КП.
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21 февраля в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об обнаружении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в деревне Комышевка Черемисиновского района.

- На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции, - сообщили КП-Курск в ГУ МЧС региона.

Обнаружены три артиллерийских снаряда калибром 76 миллиметров. Они изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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