2020-02-21T16:39:50+03:00
Происшествия

Житель Курской области убил и закопал сожительницу

Злоумышленник проведет в колонии восемь лет
Яна ШЕЛЕСТ
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Суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободыСуд приговорил виновного к восьми годам лишения свободыФото: Из архива "КП"
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Дмитриевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего селянина, которого признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека. Его 34-летнего знакомого осудили за укрывательство преступления.

В ночь с 7 на 8 октября 2019 года между жителем Дмитриевского района и его сожительницей произошел конфликт, в ходе которого он сильно избил женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась. На следующий день злоумышленник попросил знакомого помочь ему избавиться от трупа. Вместе они вынесли тело в мешке в безлюдное место и закопали. Труп обнаружили полицейские уже на следующий день.

Суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и взыскал с него компенсацию морального вреда, причиненного родственникам погибшей женщины в размере 600 тысяч рублей. В связи с укрывательством особо тяжкого преступления его знакомому назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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