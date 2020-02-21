Курских пенсионеров переведут на платежную систему «Мир»

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:24:19+03:00

Пенсионеры могут получить карту «Мир» и по своему желанию Фото: Из архива "КП"

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В Курской области услуги по доставке пенсий предоставляют 18 банков, их перечень размещен на региональной странице сайта ПФР, сообщили в отделении Пенсионного фонда по Курской области.

Гражданам, которым пенсия назначается после 1 июля 2017 года и которые желают получать ее через банк, выдается карта национальной платежной системы «Мир». Пенсионеров, которые пользуются другими платежными системами, переведут на «Мир» по мере истечения срока действия их банковских карт. Установлен максимальный период перехода - до 1 июля 2020 года.

В то же время пенсионер может получить карту «Мир» по своему желанию и перевести на нее выплату пенсии, не дожидаясь окончания срока действия прежней карты. При этом необязательно лично извещать ПФР об изменении реквизитов карты: сведения об этом в Пенсионный фонд поступят из кредитной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU