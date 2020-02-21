2020-02-21T16:21:52+03:00
Общество

В Курской области работает мобильная бригада помощи семьям

Команда выезжает к тем, кто оказался в трудной ситуации
Ольга ДАНИЛОВА
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Бригада работает по вызовуБригада работает по вызовуФото: предоставлено пресс-службой
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В Охочевском социальном приюте создана мобильная бригада, в состав которой вошли психологи, педагоги, педиатры, юрисконсульт, социальные работники учреждения, сообщили КП-Курск в региональном комитете социального обеспечения, материнства и детства.

- Ее специалисты станут выезжать в семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации, для диагностической, психологической, информационно-консультативной помощи и оказания социальных услуг. Выезды будут два раза в месяц по вызову, это не касается экстренных случаев, - рассказали в ведомстве.

Телефон для заявок: 8 (4714) 54 - 55 – 41.

В Курской области мобильные бригады работают в четырех межрайонных центрах социальной помощи семье и детям в Солнцевском, Льговском, Железногорском и Щигровском районах; они обслуживают не только свои районы, но и близлежащие. Работа бригады Охочевского социального приюта будет распространяться только на Щигровский район.

ИСТОЧНИК KP.RU

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