2020-02-21T15:59:26+03:00
Общество

В субботу в Курской области будет по-весеннему тепло

Ночью местами туман
Яна ШЕЛЕСТ
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Температура: ночью 0…- 5 ºС, днем +1….+6 ºСТемпература: ночью 0…- 5 ºС, днем +1….+6 ºСФото: Яна ШЕЛЕСТ
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С вечера 21 февраля и всю субботу в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью местами туман. Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с, днем южный 5-10 м/с. Температура: ночью 0…- 5 ºС, днем +1….+6 ºС.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.

Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим. Управляя автомобилем на скользкой дороге, следует избегать резких поворотов и торможений.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в «Службу спасения» по номеру телефона «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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