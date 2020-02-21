2020-02-21T15:50:58+03:00
Общество

В Курской области по поводу коронавируса наблюдались 14 человек

Ни у кого из них симптомов заболевания не выявлено
Ольга ДАНИЛОВА
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Курская область обеспечена диагностическими тест-системами для выявления коронавирусной инфекции, заверили в РоспотребнадзореКурская область обеспечена диагностическими тест-системами для выявления коронавирусной инфекции, заверили в РоспотребнадзореФото: Из архива КП.
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В Курской области за всеми, прибывшими из КНР, как гражданами Китайской народной республики, так и гражданами России, возвратившиеся из Китая, ведется медицинское наблюдение. Всего под медицинским наблюдением в Курской области находились 14 человек, сообщили КП-Курск в региональном Управлении Роспотребнадзора.

- Ни у кого из них симптомов заболевания не выявлено. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Курской области остается благополучной, - отметили в ведомстве. - Курская область обеспечена диагностическими тест-системами для выявления коронавирусной инфекции, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора.

Управление Роспотребнадзора по Курской области ведет мониторинг за эпидемиологической обстановкой; приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации; в контакте с практическим здравоохранением проработаны вопросы немедленной изоляции людей с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами; есть алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию, заверили в Роспотребнадзоре.

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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