Пьяный курянин пытался дать взятку полицейскому

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:59:46+03:00

Сейчас по делу проводятся следственные действия Фото: Из архива "КП"

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Курский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. 16 февраля 2020 года ночью автомобиль подозреваемого остановили сотрудники ДПС в поселке Медвенка. Мужчина был пьян, в связи с чем его доставили в отдел для составления протокола.

В служебном кабинете ОГИБДД отделения МВД по Медвенскому району, подозреваемый передал инспектору ДПС в качестве взятки 3 400 рублей за не привлечение к административной ответственности.

Инспектор от взятки отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть районного отделения полиции. Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU