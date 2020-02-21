На курянина завели дело за оскорбление полицейского
СК по Курской области завел уголовное дело против 31-летнего жителя Рыльского района, подозреваемого по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).
По данным следствия ЧП произошло 14 января днем. Пьяный мужчина на улице в поселке Имени Куйбышева Рыльского района, раздосадованный тем, что будет привлечен к административной ответственности, публично обругал участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Рыльский».
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в СК.
ИСТОЧНИК KP.RU