На курянина завели дело за оскорбление полицейского

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:14:44+03:00

Курянин может получить срок за оскорбление полицейского Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мужчина обругал полицейского на День Святого Валентина

Изменить размер текста: A A

СК по Курской области завел уголовное дело против 31-летнего жителя Рыльского района, подозреваемого по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

По данным следствия ЧП произошло 14 января днем. Пьяный мужчина на улице в поселке Имени Куйбышева Рыльского района, раздосадованный тем, что будет привлечен к административной ответственности, публично обругал участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Рыльский».

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU