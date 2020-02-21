В Турции завершился учебно-тренировочный сбор курского «Авангарда»
Куряне провели три контрольных матча, каждый из которых завершился ничейным результатом.
В первой игре соперником подопечных Игоря Беляева стал футбольный клуб «Петролул» из Румынии. Болельщики, следившие за онлайн-трансляцией, забитых мячей не увидели - 0:0.
Следующий матч, напротив, сопровождался голевой феерией: 3:3 в игре с польской «Сталью». Голы принадлежат Александру Беляеву, Ивану Подоляку, Сергею Ярыгину.
В завершающей игре со словацким «Попрадом» ничью нашей команде принес точный удар Максима Тарасова.
В ходе подготовки к старту сезона наши футболисты проведут еще один учебно-тренировочный сбор в Сочи (23 февраля - 6 марта).
ИСТОЧНИК KP.RU