2020-02-21T13:06:21+03:00
Спорт

В Турции завершился учебно-тренировочный сбор курского «Авангарда»

23 февраля футболисты соберутся в Сочи
Ольга ДАНИЛОВА
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Фото с сайта ФК "Авангард"Фото с сайта ФК "Авангард"Фото: предоставлено пресс-службой
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Куряне провели три контрольных матча, каждый из которых завершился ничейным результатом.

В первой игре соперником подопечных Игоря Беляева стал футбольный клуб «Петролул» из Румынии. Болельщики, следившие за онлайн-трансляцией, забитых мячей не увидели - 0:0.

Следующий матч, напротив, сопровождался голевой феерией: 3:3 в игре с польской «Сталью». Голы принадлежат Александру Беляеву, Ивану Подоляку, Сергею Ярыгину.

В завершающей игре со словацким «Попрадом» ничью нашей команде принес точный удар Максима Тарасова.

В ходе подготовки к старту сезона наши футболисты проведут еще один учебно-тренировочный сбор в Сочи (23 февраля - 6 марта).

ИСТОЧНИК KP.RU

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