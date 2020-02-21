2020-02-21T12:33:04+03:00
Экономика

В Курской области насчитали почти полторы тысячи промпредприятий

В регионе обсудили итоги развития промышленности за 2019 год [фото, видео]
Ольга ДАНИЛОВА
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На совещании были озвучены перспективные направления региональной промышленной политикиНа совещании были озвучены перспективные направления региональной промышленной политикиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Совещание промышленников региона прошло в формате «круглого стола». Были рассмотрены итоги работы промышленного комплекса в 2019 году, уплата налогов предприятиями промышленности, ход реализации крупных инвестиционных проектов, меры государственной поддержки.

Чиновники и промышленники собрались за круглым столом Фото: Светлана ВОЛКОВА

Чиновники и промышленники собрались за круглым столомФото: Светлана ВОЛКОВА

Мероприятие совпало с визитом в регион директора Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Виталия Хоценко, который отметил, что курские предприятия довольно активно пользуются государственной поддержкой.

- Поэтому тема развития промышленного производства для России очень актуальна сейчас. Мы рассчитываем, что решения, которые сегодня вырабатываются в Правительстве РФ, позволят поддержать производство, мы все очень этого ждем, - добавил председатель комитета промышленности Курской областной Думы Дмитрий Гурин.

На совещании также были озвучены перспективные направления региональной промышленной политики.

Предполагалось обсудить не только планы и достижения, но и проблемы отрасли Фото: Светлана ВОЛКОВА

Предполагалось обсудить не только планы и достижения, но и проблемы отраслиФото: Светлана ВОЛКОВА

Так, треть структуры валового регионального продукта сегодня занимает промышленность. Это почти полторы тысячи предприятий, где трудится более ста тысяч человек или 20% от общей численности занятых в экономике региона.

На совещании было отмечено, что удельный вес поступлений налогов и сборов от промышленности региона в общем объеме платежей Курской области в консолидированный бюджет Российской Федерации традиционно составляет более 50 %, в 2019 году – 54,5 %. По итогам 2019 года предприятия промышленного комплекса отгрузили товаров собственного производства на сумму 366 млрд рублей, что выше уровня прошлого года на 4,8 %.

"Круглый стол" по промышленности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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