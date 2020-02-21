Курянин перевел мошенникам 130 тысяч за покупку прицела

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:31:00+03:00

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50-летний житель Железногорска нашел в интернете объявление о продаже тепловизионного прицела для охотничьего оружия. Он связался с продавцом и договорился о покупке. Автор объявления предложил покупателю отправить товар курьером.

Железногорец перевел по указанным реквизитам 130 тысяч рублей. После чего мошенник перестал выходить на связь, а объявление с сайта исчезло. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские предупреждают: мошенники начали использовать новую схему для обмана людей, которые покупают товары по объявлениям. В группе риска все известные площадки и сервисы, а также и любые покупки в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU