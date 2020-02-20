2020-02-20T19:43:34+03:00
Происшествия

В Черноземье врач уже два года судится с сайтом пациентских отзывов из-за негативных отзывов

Но окончательное решение по делу так и не вынесли
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воронежский суд не вынес решения по жалобе узи-специалиста на сайт пациентских отзывов. Заседание состоялось в четверг, 20 февраля, и продлилось несколько часов. Однако точку в деле так и не поставили.

Как сообщили в «КП-Воронеж», врач из Воронежа два года судится с сайтом «ПроДокторов» из-за того, что на нем размещали данные о ее частной жизни. Медик требует убрать с ресурса информацию о ее имени, фамилии, данные о месте работы и должности, а также анонимные негативные отзывы.

Воронежский облсуд отказал в рассмотрении жалобы женщины. Однако в Верховном суде приняли сторону врача и направили дело на повторное рассмотрение. В решении ВС говорится о том, что способы распространения персональных данных врачей «‎должны быть соотнесены с правом каждого врача на защиту частной жизни»‎. Такая формулировка может изменить правовое поле страны и ограничить права СМИ. Прецедент является настоящей правовой коллизией и может стать первым шагом на пути к ограничению свободы слова.

- Конституционный суд четко разводит понятия частной и профессиональной сферы жизни. Последняя представляет интерес для государства и общества. Особенно если речь идет о такой гуманной профессии, как врач. Сегодня же может сформироваться правовая реальность, где доктор и пациент живут частной профессиональной жизнью. Если суд примет решение в пользу истицы, то единственный способ пожаловаться на доктора — обратиться в Следственный комитет, — прокомментировал директор сайта отзывов Сергей Федосов. — Пациента могут ограничить в праве на выбор лечащего врача, выразить мнение. В клиниках лечат не стены, а конкретные люди. Фамилия доктора — его визитная карточка. Перенос заседания дает надежду, что за пациентами останется возможность открыто выражать свое мнение.

Сайт также поддержали общественные организации. Сторону ресурса приняли Союз журналистов России, Министерство здравоохранения Краснодарского края, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также депутат Государственной думы.

Следующее заседание состоится 12 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Черноземье врач уже два года судится с сайтом пациентских отзывов из-за негативных отзывов
Курянин завоевал "золото" чемпионата Европы по грэпплингу
В Курске завершился отборочный этап Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги
В Курской области уменьшился прожиточный минимум
В Курске выставили плиты, по которым ходил Малевич и номер дома, где жил художник
В Курске откроется фестиваль снежных фигур
В Курской области завели уголовное дело по факту смерти китайца
В Курске подростки совершили два угона за ночь
C 25 февраля в Курске будут отключать свет
Курское водохранилище расчистят
Гибель китайца под Курском: на теле гражданина КНР обнаружили ножницы
СК выясняет причину гибели китайца в Курской области
В Курской области открыта горячая линии по вопросам дополнительного питания в школах
2 марта в Курской области стартует «Студенческая весна»
В Курской области родилось 270 двойняшек
В Курской области на капремонт потратят более миллиарда
Пьяный курянин ударил дверью полицейского
Сбербанк представил промовклад «Лови весну» со ставкой 5%
В Сеймском округе Курска усилили работу по профилактике пожаров
В Курске стартовал конкурс детского рисунка «Армия глазами детей»
В Курской области восстановят воинские захоронения
Под Железногорском в тройном ДТП погиб водитель ВАЗа
Курянина оштрафовали за пост в соцсети