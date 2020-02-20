Курянин завоевал "золото" чемпионата Европы по грэпплингу
Соревнования проходили в Италии
Курянин - сильнейший в весовой категории до 66 килограммФото: предоставлено пресс-службой
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У курянина Магомеда Гаджиева - «золото» чемпионата Европы по спортивной борьбе грэпплинг. Соревнования проходили в Риме, сообщили КП-Курск в администрации региона.
- Курянин был сильнейшим в весовой категории до 66 килограмм. Он победил в четырех поединках и поднялся на высшую ступень пьедестала, - отметили в обладминистрации.
ИСТОЧНИК KP.RU