Курянин завоевал "золото" чемпионата Европы по грэпплингу

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:09:37+03:00

Курянин - сильнейший в весовой категории до 66 килограмм Фото: предоставлено пресс-службой

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У курянина Магомеда Гаджиева - «золото» чемпионата Европы по спортивной борьбе грэпплинг. Соревнования проходили в Риме, сообщили КП-Курск в администрации региона.

- Курянин был сильнейшим в весовой категории до 66 килограмм. Он победил в четырех поединках и поднялся на высшую ступень пьедестала, - отметили в обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU