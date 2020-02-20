2020-02-20T16:09:37+03:00
Спорт

Курянин завоевал "золото" чемпионата Европы по грэпплингу

Соревнования проходили в Италии
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянин - сильнейший в весовой категории до 66 килограммКурянин - сильнейший в весовой категории до 66 килограммФото: предоставлено пресс-службой
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У курянина Магомеда Гаджиева - «золото» чемпионата Европы по спортивной борьбе грэпплинг. Соревнования проходили в Риме, сообщили КП-Курск в администрации региона.

- Курянин был сильнейшим в весовой категории до 66 килограмм. Он победил в четырех поединках и поднялся на высшую ступень пьедестала, - отметили в обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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