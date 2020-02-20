В Курске завершился отборочный этап Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги
Победители поедут на финал в Сочи
В «Лиге Надежды» за путевку в финал сразились шесть командФото: предоставлено пресс-службой
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Соревнования проходили в дивизионах «Любитель 40+» и «Любитель 18+ Лига Надежды».
В дивизионе «Любитель 40+» за победу боролись четыре команды из областного центра: «Витязь», «Автодор», «Курск» и «Дельта». По итогам игры наибольшее количество очков набрал «Витязь».
В «Лиге Надежды» за путевку в финал сразились шесть команд, впереди «Геолог» из Прямицыно.
Команды-победители «Витязь» и «Геолог» поедут на финал фестиваля в Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU