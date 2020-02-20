В Курске завершился отборочный этап Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:05:59+03:00

В «Лиге Надежды» за путевку в финал сразились шесть команд Фото: предоставлено пресс-службой

Победители поедут на финал в Сочи

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Соревнования проходили в дивизионах «Любитель 40+» и «Любитель 18+ Лига Надежды».

В дивизионе «Любитель 40+» за победу боролись четыре команды из областного центра: «Витязь», «Автодор», «Курск» и «Дельта». По итогам игры наибольшее количество очков набрал «Витязь».

В «Лиге Надежды» за путевку в финал сразились шесть команд, впереди «Геолог» из Прямицыно.

Команды-победители «Витязь» и «Геолог» поедут на финал фестиваля в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU