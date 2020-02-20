2020-02-20T16:05:59+03:00
Спорт

В Курске завершился отборочный этап Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги

Победители поедут на финал в Сочи
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
В «Лиге Надежды» за путевку в финал сразились шесть командВ «Лиге Надежды» за путевку в финал сразились шесть командФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Соревнования проходили в дивизионах «Любитель 40+» и «Любитель 18+ Лига Надежды».

В дивизионе «Любитель 40+» за победу боролись четыре команды из областного центра: «Витязь», «Автодор», «Курск» и «Дельта». По итогам игры наибольшее количество очков набрал «Витязь».

В «Лиге Надежды» за путевку в финал сразились шесть команд, впереди «Геолог» из Прямицыно.

Команды-победители «Витязь» и «Геолог» поедут на финал фестиваля в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курянин завоевал "золото" чемпионата Европы по грэпплингу
В Курске завершился отборочный этап Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги
В Курской области уменьшился прожиточный минимум
В Курске выставили плиты, по которым ходил Малевич и номер дома, где жил художник
В Курске откроется фестиваль снежных фигур
В Курской области завели уголовное дело по факту смерти китайца
В Курске подростки совершили два угона за ночь
C 25 февраля в Курске будут отключать свет
Курское водохранилище расчистят
Гибель китайца под Курском: на теле гражданина КНР обнаружили ножницы
СК выясняет причину гибели китайца в Курской области
В Курской области открыта горячая линии по вопросам дополнительного питания в школах
2 марта в Курской области стартует «Студенческая весна»
В Курской области родилось 270 двойняшек
В Курской области на капремонт потратят более миллиарда
Пьяный курянин ударил дверью полицейского
Сбербанк представил промовклад «Лови весну» со ставкой 5%
В Сеймском округе Курска усилили работу по профилактике пожаров
В Курске стартовал конкурс детского рисунка «Армия глазами детей»
В Курской области восстановят воинские захоронения
Под Железногорском в тройном ДТП погиб водитель ВАЗа
Курянина оштрафовали за пост в соцсети