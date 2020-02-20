2020-02-20T14:46:18+03:00
Экономика

В Курской области уменьшился прожиточный минимум

Чиновники считают, что продукты в регионе дешевели
Ольга ДАНИЛОВА
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Статистика подсчитала, что курским пенсионерам в месяц достаточно 7890 рублей, детям - чуть больше 9300 рублейСтатистика подсчитала, что курским пенсионерам в месяц достаточно 7890 рублей, детям - чуть больше 9300 рублейФото: Светлана ВОЛКОВА
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Новая величина прожиточного минимума, утвержденного в регионе, не повлияет на объемы мер социальной поддержки, сообщили в администрации региона КП-Курск. По итогам четвретого квартала 2019 года она составила 9449 рублей на душу населения, что меньше предыдущего значения на 569 рублей.

Если говорить об отдельных категориях граждан, то для трудоспособных курян сумма прожиточного минимума составила 10156 рублей, для детей – 9355 рублей, для пенсионеров – 7890 рублей.

Как говорят эксперты, прожиточный минимум в четвертом квартале регулярно снижается в регионе с 2015 года. Это связано с традиционным осенним понижением стоимости потребительской корзины, считают в администрации региона.

- Величина прожиточного минимума не влияет на объем мер социальной поддержки граждан, поскольку за основу берется прожиточный минимум за II квартал предыдущего года, который является самым максимальным. При ежеквартальном изменении величины прожиточного минимума региональные социальные выплаты не пересчитываются, – прокомментировала председатель комитета по труду и занятости населения Курской области Елена Кулагина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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