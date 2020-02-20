В Курске выставили плиты, по которым ходил Малевич и номер дома, где жил художник
В выставочном зале концертно-творческого центра «Звездный» в рамках фестиваля "По стопам Малевича" открылась выставка, посвященная знаменитому художнику-авангардисту Казимиру Малевичу.
Вдохновитель возрождения памяти о Малевиче - Олег РадинФото: Светлана ВОЛКОВА
Автор выставки - общественный деятель, художник, краевед-издатель, коллекционер Олег Радин.
Экспонаты на выставке - разнообразные. Среди них - и публикация КП о судьбе дома МалевичаФото: Светлана ВОЛКОВА
В экспозиции - собранные материалы и уникальные фотографии музея «Казимир Малевич в Курске» из фондов галереи «АЯ». На выставке представлено более ста работ художников, а также редкие экспонаты, многие из которых представлены впервые. Например плиты, по которым некогда ходил еще юный Малевич. Их привезли в деревне Пархомовка Харьковской губернии.
В рамках фестиваля «По стопам Малевича» можно увидеть живопись, графику и коллекции одежды, подготовленные студентами и преподавателями.
Экспозиция собрала самые разные работыФото: Светлана ВОЛКОВА
Есть надежда на то, что вскоре в городе откроется музей Казимира Малевича.
Фестиваль памяти Каземира Малевича. Курск.
ИСТОЧНИК KP.RU