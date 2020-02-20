2020-02-20T12:23:57+03:00
Происшествия

В Курской области завели уголовное дело по факту смерти китайца

Гражданин КНР погиб после выписки из больницы, где лечился от ОРВИ
Ольга ДАНИЛОВА
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Дело завели по статье "Убийство"Дело завели по статье "Убийство"Фото: Из архива "КП"
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КП-Курск уже сообщала, что 19 февраля в 12 часов 30 минут поступило сообщение об обнаружении тела 45-летнего гражданина КНР в комнате общежития, расположенного в Железногорске.

- По этому факту Железногорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводилась доследственная проверка, по результатам которой в целях выяснения всех обстоятельств произошедшего, проведения следственных действий и производства судебных экспертиз, принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), - сообщили КП-Курск в СК.

По данным следствия на днях мужчина был выписан из больницы, где последний лечился от ОРВИ, вернулся в свою комнату общежития, где проживал один. Также в этом общежитии, расположенном на закрытой территории предприятия, проживали еще примерно 40 граждан КНР. 19 февраля тело мужчины было обнаружено с проникающим ранением шеи. На теле погибшего лежали ножницы.

Следствие рассматривает две основные версии произошедшего: либо китайца убили на бытовой почве земляки, либо он сам погиб.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины смерти назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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