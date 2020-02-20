2020-02-20T11:47:39+03:00
Происшествия

В Курске подростки совершили два угона за ночь

Прежде они не стояли на учете в полиции
Ольга ДАНИЛОВА
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Подростков задержалиПодростков задержалиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Сотрудники полиции задержали трех несовершеннолетних, совершивших два угона за ночь. Подростки 17, 16 и 14 лет часто общались и жили в одном районе. Во время совместной прогулки они захотели прокатиться по ночному Курску на чужом автомобиле. На улице 50 лет Октября они вскрыли и смогли завести "Оку", припаркованную у одной из многоэтажек. Поездка оказалась недолгой – машина сломалась через несколько кварталов.

Подростки продолжили поиски и вторую "Оку" угнали с Майского бульвара. Поездив по территории Северо-Западного микрорайона, также ее бросили. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личности угонщиков установили.

Прежде они не стояли на учете в полиции, а теперь могут получить статус подозреваемых по уголовному делу. Санкция статьи 166 УК РФ за неправомерное завладение транспортным средством предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет, добавили в УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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