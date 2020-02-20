2020-02-20T11:25:33+03:00
Недвижимость

C 25 февраля в Курске будут отключать свет

Электросети проведут плановые работы
Яна ШЕЛЕСТ
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Без электроэнергии останутся все три округаБез электроэнергии останутся все три округаФото: Из архива "КП"
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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 25 по 28 февраля с 9-30 до 15-00: ул. Пионеров д. 21-51; д. 28-52; ул. Чумаковская д. 30-44, д. 21-39; ул. Красная Армия д. 36-40; ул. Народная д. 2-2а; ул. Белгородская д. 23; ул. Сумская д. 13-23; ул. Моковская д. 26-30; ул. Заводская д. 6.

С 25 по 28 февраля с 9-00 до 17-00 капитальный ремонт ВЛ: ул. Малиновая д. 21-53, д. 22-56; ул. Овечкина д. 80д-106, д. 55-83; ул. Бочарова д. 43-65, д. 52-58; ул. Литовская д. 35а-55; 5-й Даньшенский переулок д. 3-19, д. 4-20; 6-йДаньшенский переулок д. 3-11, д. 2-14; 7-й Даньшенский переулок д. 1-11, д. 2-10.

Телефон для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 25 по 28 февраля 2020г. с 9-00 до 17-00: ул. Олимпийская; ул. Спортивная. Телефон для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 25 по 28 февраля 2020 г. с 09-30 до 16-00: ул. Шубина д. 1-33, д. 28-40; ул. Подлесная д. 1-13.

Телефон для справок: 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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