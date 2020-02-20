Курское водохранилище расчистят

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:10:13+03:00

Кроме того, до конца года завершатся работы по "реабилитации" реки Сейм

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Сейчас более половины водохранилища составляют мелководья глубиной менее двух метров. Это негативно сказывается на качестве воды, кроме того, невозможно создать зоны рекреации. В этом году комитет экологической безопасности и природопользования планирует разработать проектную документацию на расчистку водохранилища от донных отложений.

Опытом работы по реабилитации реки Сейм в Курской области поделился председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области Константин Поляков. Работы начаты в прошлом году в рамках национального проекта «Экология» и будут завершены в 2020 году. Стоимость проекта - 68,6 млн рублей.

В этом году запланирован также ремонт трех гидротехнических сооружений - в Курском, Беловском и Льговском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU