Курское водохранилище расчистят
Сейчас более половины водохранилища составляют мелководья глубиной менее двух метров. Это негативно сказывается на качестве воды, кроме того, невозможно создать зоны рекреации. В этом году комитет экологической безопасности и природопользования планирует разработать проектную документацию на расчистку водохранилища от донных отложений.
Опытом работы по реабилитации реки Сейм в Курской области поделился председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области Константин Поляков. Работы начаты в прошлом году в рамках национального проекта «Экология» и будут завершены в 2020 году. Стоимость проекта - 68,6 млн рублей.
В этом году запланирован также ремонт трех гидротехнических сооружений - в Курском, Беловском и Льговском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU