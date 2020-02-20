Гибель китайца под Курском: на теле гражданина КНР обнаружили ножницы

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:58:31+03:00

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"КП-Курск" уже сообщала о трагедии, которая произошла в Железногорске Курской области. Днем 19 февраля с признаками насильственной смерти здесь обнаружили гражданина Китая, который в декабре приехал в Курскую область по рабочей визе вместе с группой своих соотечественников.

Следственный комитет распространил официальное сообщение о ходе проверки:

- 19 февраля в 12 часов 30 минут поступило сообщение об обнаружении тела 45-летнего гражданина КНР в комнате общежития, расположенного в Железногорске. По этому факту Железногорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводится доследственная проверка.

В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что на днях мужчину выписали из больницы, где он лечился от ОРВИ. Он вернулся в свою комнату общежития, где жил один. Также в этом общежитии, расположенном на закрытой территории предприятия, живут еще не мене 40 граждан КНР. 19 февраля тело мужчины обнаружено с проникающим ранением шеи. На теле погибшего обнаружены ножницы.

Сейчас следственная группа продолжает работать на месте обнаружения тела погибшего мужчины. Следствие рассматривает две основные версии произошедшего: либо иностранца убили на бытовой почве «земляки» погибшего, либо он погиб сам. Для установления точной причины смерти назначены необходимые судебные экспертизы, добавили в ведомстве.

Ранее гибель иностранца некоторые связывали с фобией по поводу коронавируса, но истинную причину должны выяснить следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU