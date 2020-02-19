СК выясняет причину гибели китайца в Курской области

19 Февр. 2020 2020-02-19T21:57:16+03:00

Гибель иностранца некоторые связывают с боязнью коронавируса, но истинную причину должны выяснить следователи Фото: из открытых источников

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"КП-Курск" уже сообщала о трагедии, которая произошла в Железногорске Курской области. Днем 19 февраля с признаками насильственной смерти здесь обнаружили гражданина Китая, который в декабре приехал в Курскую область по рабочей визе вместе с группой своих соотечественников.

Накануне мужчина выписался из больницы, где около недели лечился от ОРВИ.

Как сообщил "КП-Курск" источник в правоохранительных органах, в настоящий момент Следственный Комитет занимается выяснением причин и обстоятельств смерти иностранца.

- Визуальный осмотр места происшествия говорит о том, что убийства в данном случае, скорее всего, не было. Но более точную картину происшествия помогут установить экспертизы. Все необходимые исследования будут проведены в кратчайшие сроки. Соответственно, будет решен вопрос, возбуждать ли уголовное дело или нет, - сообщил "КП-Курск" источник.

В правоохранительных органах подчеркнули, что иностранец с группой своих соотечественников приехал в Курскую область еще 26 декабря, то есть еще до первого случая выявления коронавируса в мире. Граждане Китая прибыли в Курскую область для работы на местном предприятии по производству обуви. Все они живут отдельно, в помещении, приспособленном под общежитие.

Гибель иностранца некоторые связывают с фобией по поводу коронавируса, но истинную причину должны выяснить следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU