В Курской области открыта горячая линии по вопросам дополнительного питания в школах
В Управлении Роспотребнадзора по Курской области до 2 марта работает горячая линия по вопросам организации дополнительного питания в школах через автоматы по выдаче пищевых продуктов.
Обратиться можно в рабочие дни с 9:00 до 17:00, в пятницу – с 9:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по следующим телефонам центрального аппарата управления и его территориальных отделов:
- в г. Курске 8(4712)58-71-86;
- в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Фатежском районах 8(47148)2-46-49;
- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах 8 (47140)2-14-88;
- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском, Пристенском районах 8(47143)2-16-38;
- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском, Мантуровском районах 8(47145)4-39-65.
Работает также телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).
ИСТОЧНИК KP.RU