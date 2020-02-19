В Курской области открыта горячая линии по вопросам дополнительного питания в школах

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:58:57+03:00

Обратиться можно в рабочие дни с 9:00 до 17:00, в пятницу – с 9:00 до 16:00 Фото: Из архива "КП"

Она будет работать до 2 марта

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В Управлении Роспотребнадзора по Курской области до 2 марта работает горячая линия по вопросам организации дополнительного питания в школах через автоматы по выдаче пищевых продуктов.

Обратиться можно в рабочие дни с 9:00 до 17:00, в пятницу – с 9:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по следующим телефонам центрального аппарата управления и его территориальных отделов:

- в г. Курске 8(4712)58-71-86;

- в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Фатежском районах 8(47148)2-46-49;

- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах 8 (47140)2-14-88;

- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском, Пристенском районах 8(47143)2-16-38;

- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском, Мантуровском районах 8(47145)4-39-65.

Работает также телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU