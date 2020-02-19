2 марта в Курской области стартует «Студенческая весна»

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:45:37+03:00

Лауреатами и дипломантами в различных номинациях стали более трехсот человек

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В Курской области со 2 марта по 24 апреля будет проходить XXXVI областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна Соловьиного края». В нем примут участие представители учреждений высшего и среднего профессионального образования региона и органов местного самоуправления.

В прошлом году участники выступали в жанрах: музыка, театр, хореография, оригинальный жанр, короткометражное кино и журналистика. Участие в фестивале приняли более шести тысяч студентов из 25 учебных заведений высшего и среднего профессионального образования. В их числе были представители Армении, Малайзии, Нигерии, Шри-Ланки и Бразилии.

Лауреатами и дипломантами в различных номинациях стали более трехсот человек.

ИСТОЧНИК KP.RU