2 марта в Курской области стартует «Студенческая весна»
В Курской области со 2 марта по 24 апреля будет проходить XXXVI областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна Соловьиного края». В нем примут участие представители учреждений высшего и среднего профессионального образования региона и органов местного самоуправления.
В прошлом году участники выступали в жанрах: музыка, театр, хореография, оригинальный жанр, короткометражное кино и журналистика. Участие в фестивале приняли более шести тысяч студентов из 25 учебных заведений высшего и среднего профессионального образования. В их числе были представители Армении, Малайзии, Нигерии, Шри-Ланки и Бразилии.
Лауреатами и дипломантами в различных номинациях стали более трехсот человек.
ИСТОЧНИК KP.RU