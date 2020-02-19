В Курской области родилось 270 двойняшек

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:33:01+03:00

Всего в 2020 году зарегистрировали 9 428 новорожденных Фото: Из архива "КП"

Это на 42 процента больше, чем в 2018 году

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Органы ЗАГС Курской области в 2019 году зарегистрировали 9 428 новорожденных, из которых 52% - мальчики, 48% - девочки. Рождены вторыми 3 638 малышей, третьими – 1 273, четвертыми и последующими – 644 ребенка. Двойняшек в прошлом году на свет появилось 270, что на 42% больше, чем в 2018 году.

Самыми популярными именами для мальчиков стали Артем, Иван, Александр, Михаил и Дмитрий, для девочек - Мария, София, Анастасия, Анна и Варвара. В числе редких имен Спартак, Евсей, Иванна, Лаура.

7 182 пары узаконили отношения. Зафиксировано 4 899 разводов, это на 37 меньше, чем в 2018 году. Всего органы ЗАГС региона провели государственную регистрацию 40 005 актов гражданского состояния.

ИСТОЧНИК KP.RU