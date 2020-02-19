В Курской области на капремонт потратят более миллиарда

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:12:58+03:00

В мае подрядчики должны приступят к работам Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В этом году планируют отремонтировать около 200 домов

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В Курской области продолжается реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В этом году планируют отремонтировать около 200 домов на сумму 1,1 млрд рублей.

Сейчас идут конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций. В мае подрядчики приступят к работам.

Приемка домов проводится с участием представителей собственников, управляющих компаний, муниципальных образований и общественных организаций сферы ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU