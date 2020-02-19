Пьяный курянин ударил дверью полицейского

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:59:09+03:00

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Сеймский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего курянина. Мужчину подозревают в применении насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти.

14 февраля 2020 года днем пьяный подозреваемый, находясь в специальном помещении содержания задержанных лиц Железнодорожного отдела полиции по городу Курску, умышленно ударил ногой по металлической двери. Она резко открылась, нанеся травмы оперативному дежурному.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU