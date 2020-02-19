В Курске стартовал конкурс детского рисунка «Армия глазами детей»
В Курске стартовал седьмой по счету конкурс детского рисунка «Армия глазами детей». В этом году на суд жюри представлено более 400 работ. В своих рисунках школьники отражают темы Великой Отечественной войны, локальных конфликтов и службы в рядах Вооруженных сил РФ.
Победителей будут определять по трем номинациям: «К 23 февраля», «90 лет ВДВ» и «290 лет со дня рождения Суворова».
Конкурс проходит при поддержке города и области, а также общественных организаций. По мнению военного комиссара Курской области Владимира Родионова, подобные мероприятия способствуют военно-патриотическому воспитанию молодежи.
ИСТОЧНИК KP.RU