В Курске стартовал конкурс детского рисунка «Армия глазами детей»

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:26:28+03:00

Конкурс проходит при поддержке города и области, а также общественных организаций

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В Курске стартовал седьмой по счету конкурс детского рисунка «Армия глазами детей». В этом году на суд жюри представлено более 400 работ. В своих рисунках школьники отражают темы Великой Отечественной войны, локальных конфликтов и службы в рядах Вооруженных сил РФ.

Победителей будут определять по трем номинациям: «К 23 февраля», «90 лет ВДВ» и «290 лет со дня рождения Суворова».

Конкурс проходит при поддержке города и области, а также общественных организаций. По мнению военного комиссара Курской области Владимира Родионова, подобные мероприятия способствуют военно-патриотическому воспитанию молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU