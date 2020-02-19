2020-02-19T14:26:28+03:00
Политика

В Курске стартовал конкурс детского рисунка «Армия глазами детей»

На суд жюри представлено более 400 работ
Яна ШЕЛЕСТ
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Конкурс проходит при поддержке города и области, а также общественных организацийКонкурс проходит при поддержке города и области, а также общественных организаций
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В Курске стартовал седьмой по счету конкурс детского рисунка «Армия глазами детей». В этом году на суд жюри представлено более 400 работ. В своих рисунках школьники отражают темы Великой Отечественной войны, локальных конфликтов и службы в рядах Вооруженных сил РФ.

Победителей будут определять по трем номинациям: «К 23 февраля», «90 лет ВДВ» и «290 лет со дня рождения Суворова».

Конкурс проходит при поддержке города и области, а также общественных организаций. По мнению военного комиссара Курской области Владимира Родионова, подобные мероприятия способствуют военно-патриотическому воспитанию молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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