Курянина оштрафовали за пост в соцсети

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:18:05+03:00

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31-летний житель Суджанского района разместил на своей странице, открытой для просмотра всем пользователям социальной сети «Вконтакте», видеозапись, содержащую призыв к насильственным действиям против людей, которые не являются русскими, сообщили КП-Курск в прокуратуре региона.

Согласно выводам эксперта видеофайл имеет признаки возбуждения ненависти, вражды и розни по национальному признаку.

На основании постановления прокурора мужчина привлечен к административной ответственности по ст. 20.3.1 КоАП РФ в связи с совершением действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности, публично с использованием сети «Интернет». Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Видеозапись, содержащая экстремистские призывы, со страницы пользователя удалена, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU