Онкобольную курянку Бюро медсоцэкспертизы отказалось признать инвалидом

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:50:51+03:00

Женщина вынуждена была ходить по инстанциям, чтобы защитить свои права Фото: Светлана ВОЛКОВА

Женщина вынуждена была через суд добиваться своих прав

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В прокуратуру Центрального административного округа Курска обратилась местная жительница с жалобой на нарушение ее прав при решении вопроса о назначении инвалидности.

Как показала проверка, ранее жительница Курска перенесла операцию по удалению раковой опухоли. По результатам очередного освидетельствования, проведенного в 2019 году, органы медико-социальной экспертизы региона и Федерального Бюро Медико-социальной экспертизы сделали заключение об отсутствии оснований для признания ее инвалидом.

- Изучение медицинской документации показало, что экспертные органы неверно определили стадию выраженности онкологического заболевания и сделали неправильный вывод об отсутствии у женщины нарушений функций организма, - рассказали КП-Курск в прокуратуре региона.

Прокурор Центрального округа Курска направил в суд иск, в котором потребовал признать решение органов медико-социальной экспертизы незаконным и обязать провести новую экспертизу.

Требования прокурора полностью удовлетворены. Экспертиза установила основания для признания женщины инвалидом второй группы.

С этим не согласилась ФГБУ «Федеральное бюро МСЭ» Минтруда и соцразвития, подав на состоявшееся решение апелляционную жалобу.

Однако судебная коллегия по гражданским делам Курского областного суда посчитала законными требования прокурора. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения и вступило в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU