Онкобольную курянку Бюро медсоцэкспертизы отказалось признать инвалидом
В прокуратуру Центрального административного округа Курска обратилась местная жительница с жалобой на нарушение ее прав при решении вопроса о назначении инвалидности.
Как показала проверка, ранее жительница Курска перенесла операцию по удалению раковой опухоли. По результатам очередного освидетельствования, проведенного в 2019 году, органы медико-социальной экспертизы региона и Федерального Бюро Медико-социальной экспертизы сделали заключение об отсутствии оснований для признания ее инвалидом.
- Изучение медицинской документации показало, что экспертные органы неверно определили стадию выраженности онкологического заболевания и сделали неправильный вывод об отсутствии у женщины нарушений функций организма, - рассказали КП-Курск в прокуратуре региона.
Прокурор Центрального округа Курска направил в суд иск, в котором потребовал признать решение органов медико-социальной экспертизы незаконным и обязать провести новую экспертизу.
Требования прокурора полностью удовлетворены. Экспертиза установила основания для признания женщины инвалидом второй группы.
С этим не согласилась ФГБУ «Федеральное бюро МСЭ» Минтруда и соцразвития, подав на состоявшееся решение апелляционную жалобу.
Однако судебная коллегия по гражданским делам Курского областного суда посчитала законными требования прокурора. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения и вступило в силу.
ИСТОЧНИК KP.RU