2020-02-19T12:50:51+03:00
Происшествия

Онкобольную курянку Бюро медсоцэкспертизы отказалось признать инвалидом

Женщина вынуждена была через суд добиваться своих прав
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Женщина вынуждена была ходить по инстанциям, чтобы защитить свои праваЖенщина вынуждена была ходить по инстанциям, чтобы защитить свои праваФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В прокуратуру Центрального административного округа Курска обратилась местная жительница с жалобой на нарушение ее прав при решении вопроса о назначении инвалидности.

Как показала проверка, ранее жительница Курска перенесла операцию по удалению раковой опухоли. По результатам очередного освидетельствования, проведенного в 2019 году, органы медико-социальной экспертизы региона и Федерального Бюро Медико-социальной экспертизы сделали заключение об отсутствии оснований для признания ее инвалидом.

- Изучение медицинской документации показало, что экспертные органы неверно определили стадию выраженности онкологического заболевания и сделали неправильный вывод об отсутствии у женщины нарушений функций организма, - рассказали КП-Курск в прокуратуре региона.

Прокурор Центрального округа Курска направил в суд иск, в котором потребовал признать решение органов медико-социальной экспертизы незаконным и обязать провести новую экспертизу.

Требования прокурора полностью удовлетворены. Экспертиза установила основания для признания женщины инвалидом второй группы.

С этим не согласилась ФГБУ «Федеральное бюро МСЭ» Минтруда и соцразвития, подав на состоявшееся решение апелляционную жалобу.

Однако судебная коллегия по гражданским делам Курского областного суда посчитала законными требования прокурора. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения и вступило в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске стартовал конкурс детского рисунка «Армия глазами детей»
В Курской области восстановят воинские захоронения
Под Железногорском в тройном ДТП погиб водитель ВАЗа
Курянина оштрафовали за пост в соцсети
В Курске ночью загорелся частный дом
Онкобольную курянку Бюро медсоцэкспертизы отказалось признать инвалидом
В Курске откроется выставка оружия
В Курской области работает межрегиональная ярмарка
В курской гостинице "Центральной" увеличат число номеров с видом на Красную площадь
В Курске откроется выставка стендового моделизма
В областном краеведческом музее появится панорама Курской битвы
Без отопления в Курске остались 20 домов
В Курске на Гагарина загорелась квартира
Депутат Курского городского собрания принесла на заседание «закладку»
За неделю более восьми тысяч курян слегли с гриппом и ОРВИ
Курянин на украденные деньги купил букет
В Курске покажут спектакль про Есенина
В Курской области предлагают поставить автоматы по сбору пластика и стекла
В детсаду Черноземья из-за коронавируса испугались ребенка, чья мама недавно вернулась из Китая
Курские таможенники задержали украинца за провоз искусственных рыбок
В Курске пройдет фестиваль искусств студентов-медиков
Курянин украл из магазина сигарет на 10 тысяч рублей
В Курске появятся улицы Жемчужная и Клевцова
В Курске выявили 70 нарушений Правил благоустройства