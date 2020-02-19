2020-02-19T09:06:25+03:00
Происшествия

Без отопления в Курске остались 20 домов

На улице Димитрова прорыв
Яна ШЕЛЕСТ
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Отопление обещают дать к шести часам вечераОтопление обещают дать к шести часам вечераФото: Из архива "КП"
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В Курске очередная авария на тепломагистрали. Специалисты «Квадры» приступили к срочному ремонту ветхого участка на улице Димитрова.

На время работ – до 18:00 – приостановлена подача горячей воды и отопления по следующим адресам:

- ул. Димитрова, 91, 93, 95, 97, 99, 101,

- ул. Гоголя, 25, 29,

- ул. Радищева, 80, 82, 84, 84а, 86, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105.

Теплосетевая компания обещает держать курян в курсе работ и приносит извинения за неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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