Без отопления в Курске остались 20 домов
На улице Димитрова прорыв
Отопление обещают дать к шести часам вечераФото: Из архива "КП"
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В Курске очередная авария на тепломагистрали. Специалисты «Квадры» приступили к срочному ремонту ветхого участка на улице Димитрова.
На время работ – до 18:00 – приостановлена подача горячей воды и отопления по следующим адресам:
- ул. Димитрова, 91, 93, 95, 97, 99, 101,
- ул. Гоголя, 25, 29,
- ул. Радищева, 80, 82, 84, 84а, 86, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105.
Теплосетевая компания обещает держать курян в курсе работ и приносит извинения за неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU