В Курске пройдет фестиваль искусств студентов-медиков

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:15:18+03:00

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С 6 по 10 апреля 2020 года в Курске пройдет XV Всероссийский фестиваль искусств студентов-медиков и медицинских работников с международным участием. Он посвящен Году памяти и славы.

В программе фестиваля представлены следующие творческие направления: конкурс вокально-инструментальных ансамблей; вокальный конкурс; инструментальный конкурс; хореографический конкурс; театральный конкурс; конкурс исполнителей оригинального жанра; журналистика; видео.

Подробную информацию о мероприятии можно узнать на сайте Курского государственного медицинского университета и в официальной группе фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU