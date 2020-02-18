2020-02-18T15:15:18+03:00
Звезды

В Курске пройдет фестиваль искусств студентов-медиков

Он состоится в апреле
Яна ШЕЛЕСТ
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В программе фестиваля около десяти творческих направленийВ программе фестиваля около десяти творческих направленийФото: Яна ШЕЛЕСТ
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С 6 по 10 апреля 2020 года в Курске пройдет XV Всероссийский фестиваль искусств студентов-медиков и медицинских работников с международным участием. Он посвящен Году памяти и славы.

В программе фестиваля представлены следующие творческие направления: конкурс вокально-инструментальных ансамблей; вокальный конкурс; инструментальный конкурс; хореографический конкурс; театральный конкурс; конкурс исполнителей оригинального жанра; журналистика; видео.

Подробную информацию о мероприятии можно узнать на сайте Курского государственного медицинского университета и в официальной группе фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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