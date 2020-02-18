Курянин украл из магазина сигарет на 10 тысяч рублей

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:32:57+03:00

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В полицию обратились работники одного из магазинов и сообщили, что у них со склада пропал товар. Прибывшие на место полицейские установили, что кражу совершили несколько дней назад. Личность злоумышленника оперативно установили. Им оказался 24-летний курянин, ранее уже судимый.

Подозреваемый пришел в торговое помещение и, якобы, в поисках нужного павильона, обошел все этажи. На цокольном этаже он обнаружил подсобку магазина с открытой дверью. За несколько минут парень осмотрелся, услышав приближение шагов, испугался и забрал то, что смог унести. Среди похищенного оказались табачные изделия на сумму почти 10 тысяч рублей. Также в помещении он увидел женскую сумочку, из которой украл почти три тысячи рублей.

Подозреваемого задержали у него в квартире. Там же изъяли украденное. В ближайшее время будет закончена доследственная проверка и принято решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU