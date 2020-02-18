Бюджет Курска пополнился почти на миллиард рублей
18 февраля состоялось очередное заседание Курского городского Собрания. Казна областного центра пополнилась почти на 948,9 млн рублей за счет финансирования из областного бюджета, возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет.
- Средства пойдут на покупку компьютерной техники в школы, благоустройство территорий, реконструкцию девятой водонасосной станции, создание условий в учебных учреждениях для детей-инвалидов, строительство автомобильной дороги по проспекту Плевицкой, - сообщили КП-Курск в мэрии Курска.
Также депутаты поддержали идею создания некоммерческого Фонда развития Курска, который займется организацией различных мероприятий по развитию областного центра, в том числе подготовкой к празднованию 1000-летия города.
Размер платы за содержание жилого помещения сохранится на уровне 2014 года для нанимателей жилых помещений по договорам соцнайма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, а также для собственников помещений в МКД, которые приняли решение о способе управления домом, но не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения. Размер платы за содержание жилого помещения для многоквартирных домов до 5 этажей составит 12,19 руб./кв.м., свыше 5 этажей – 15,62 руб./кв.м.
ИСТОЧНИК KP.RU