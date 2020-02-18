2020-02-18T13:21:18+03:00
Деловой Курск

Бюджет Курска пополнился почти на миллиард рублей

Деньги пойдут на закупку компьютерной техники для школ и новую дорогу
Ольга ДАНИЛОВА
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Также депутаты поддержали идею создания некоммерческого Фонда развития КурскаТакже депутаты поддержали идею создания некоммерческого Фонда развития КурскаФото: Светлана ВОЛКОВА
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18 февраля состоялось очередное заседание Курского городского Собрания. Казна областного центра пополнилась почти на 948,9 млн рублей за счет финансирования из областного бюджета, возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет.

- Средства пойдут на покупку компьютерной техники в школы, благоустройство территорий, реконструкцию девятой водонасосной станции, создание условий в учебных учреждениях для детей-инвалидов, строительство автомобильной дороги по проспекту Плевицкой, - сообщили КП-Курск в мэрии Курска.

Также депутаты поддержали идею создания некоммерческого Фонда развития Курска, который займется организацией различных мероприятий по развитию областного центра, в том числе подготовкой к празднованию 1000-летия города.

Размер платы за содержание жилого помещения сохранится на уровне 2014 года для нанимателей жилых помещений по договорам соцнайма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, а также для собственников помещений в МКД, которые приняли решение о способе управления домом, но не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения. Размер платы за содержание жилого помещения для многоквартирных домов до 5 этажей составит 12,19 руб./кв.м., свыше 5 этажей – 15,62 руб./кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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