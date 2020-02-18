2020-02-18T12:02:19+03:00
Происшествия

Пьяный курянин оскорбил полицейского

Возбуждено уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
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Селянин в присутствии посторонних лиц оскорбил сотрудника ДПССелянин в присутствии посторонних лиц оскорбил сотрудника ДПСФото: Из архива "КП"
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Рыльский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Кореневского района. Мужчина подозревается в оскорблении представителя власти.

14 января 2020 года вечером сотрудники полиции в Коренево остановили автомобиль, которым управлял пьяный водитель. Находясь в общественном месте на улице Юбилейной, селянин в присутствии посторонних лиц оскорбил сотрудника ДПС.

По уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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