Пьяный курянин оскорбил полицейского

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:02:19+03:00

Селянин в присутствии посторонних лиц оскорбил сотрудника ДПС Фото: Из архива "КП"

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Рыльский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Кореневского района. Мужчина подозревается в оскорблении представителя власти.

14 января 2020 года вечером сотрудники полиции в Коренево остановили автомобиль, которым управлял пьяный водитель. Находясь в общественном месте на улице Юбилейной, селянин в присутствии посторонних лиц оскорбил сотрудника ДПС.

По уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU