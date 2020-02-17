В центре Курска горела многоэтажка

17 Февр. 2020 2020-02-17T17:05:50+03:00

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В 11:07 17 февраля в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в многоквартирном доме на улице Карла Маркса в Курске.

По данным МЧС по прибытии в 11:09 пожарные приступили к ликвидации пожара.

В результате пожара огнем поврежден общий коридор дома на площади, закопчены стены, потолок.

Пожар тушили 12 человек, три единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU